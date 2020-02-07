​الأوقاف تكلف لجنة بمعاينة أرض مدرسة كوم الأطرون بالقليوبية

كلفت وزارة الأوقاف، لجنة مختصة من منطقة وقف القليوبية بفحص أرض طالب أهالى ​ قرية كوم الأطرون طوخ قليوبية بتخصيصها لمدرسة القرية، مؤكدة أنه تم مخاطبة رئيس هيئة الأوقاف ببحث الأمر للأهمية وتقدير الموقف للرد على أهالى القرية بما يسيتم اتخاذه من إجراءات فى أقرب وقت.

وطالب ​​أهالى قرية كوم الأطرون طوخ قليوبية هيئة الأوقاف بالوفاء بتعهداتها بعد تعطيلها مدرسة القرية، حيث إن المدارس مرفق عام ضرورى وحق وليس رفاهية وقد جمعوا ثمن الأرض، وأكدوا أنهم تقدموا إلى هيئة الأوقاف لشراء قطعتى أرض تبلغ مساحة كل قطعة 16 قيراطا فى حوض المدور الذى يقع فى زمام البلدة، بغرض بناء مدارس.



وقال أهالى القرية إنهم اتبعوا الإجراءات القانونية وخاطبوا مكتب الوزير، الذى أوصى بالتعاون وتذليل العقبات، وشملت إجراءات أهل القرية أن تكون هيئة الأبنية التعليمية هى الجهة التى تقوم بالشراء من الأوقاف وبالفعل تلقت هيئة الأبنية الموافقة على قطعة وتم تسديد 150 ألف جنيه دفعة أولى من ثمنها بالجهود الذاتية.



وأضاف أهل القرية أن لجنة توجهت من أهل القرية لسداد الـ 150 ألف جنيه مقدم القطعة الثانية، فوجئوا بأن موافقة الأوقاف عليها لم تتلقاها هيئة الأبنية التعليمية حتى الآن علما بأن كل الإجراءات اللازمة كانت تتم على القطعتين فمن أين جاء هذا التعطيل ومن هو المسئول فى هيئة الأوقاف عن هذا التعطيل علما بأن حالة الجهد الشعبى فى جمع التبرعات لإنجاز هذه المهمة تتم على قدم وساق.