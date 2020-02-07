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ولى العهد الأردني ينشر صورة لجده الملك حسين ويعلق: "رجل بحجم الوطن"

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:55 ص
ولى العهد الأردني ينشر صورة لجده الملك حسين ويعلق: "رجل بحجم الوطن" الملك حسين بن طلال
كتب محمد شعلان

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نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، نجل الملك عبدة الله ملك الأردن وولى العهد الأردنى، صورة لجده الراحل الملك حسين بن طلال على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، وامتدح ولى العهد الأردني سيرة جده الراحل الوطنية ومواقفه العربية وعلق عليها قائلا: "هو ذاك الراحل الكبير، الحاضر بغيابه... هو الباني لوطن سيبقى ساكناً فيه... رحم الله جدّي الحسين، رجلاً بحجم الوطن".

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ولى العهد الأردني ينشر صورة لجده الملك حسين

 

وفى وقت سابق، هنأ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، والده الملك عبد الله الثانى العاهل الأردني بمناسبة عيد ميلاده الـ58، ونشر الأمير الحسين صورة تجمعه بوالده على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهم يرتدون الزى العسكري وعلق عليها قائلا: "كل عام وجلالة سيّدنا بألف خير. دمت بصحة وعافية ورضا"، حيث تحل اليوم مناسبة عيد ميلاد العاهل الأردني وسط تهنئة من الأسرة الهاشمية بهذه المناسبة.

الملك حسين بن طلال
الملك حسين بن طلال

 

كما أعلن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى عن 50 بعثة دراسية في جامعة الحسين التقنية هذا العام هدفها تمكين الشباب حتى يتأهلوا لسوق العمل مستقبلا لان الملك عبد الله الثانى من داعمى الشباب، مفيدا بأن المعلومات عن البعثات الدراسية ستكون متوفرة من صباح غدا على موقع الجامعة الالكترونية.

كما أجرى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، مداخلة هاتفية مع عبر اثير الإذاعة الأردنية، وهنأ فيها والده ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده قائلا: "نبارك لسيدنا وللأسرة الملكية بعيد ميلاده الـ58 وبقول له كل عام وانت بخير يا أغلى الرجال وكل مواقفك ثابتة ومشرفة، وأقوله على مدى ال20 سنة الماضية كنت أنت الأب الحنون للجميع وقائد نستمد منه القوة والإصرار، وعلمتنا أن مخافة الله وحب الوطن أنهم أساس لكل النجاح وكنت مثال على العمل بإخلاص ونتعلم منه دائما".


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