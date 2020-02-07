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هل يجوز إقامة دعوى إعلام وراثة بعد مرور 30 سنة على الوفاة؟.. القانون يجيب

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 ص
هل يجوز إقامة دعوى إعلام وراثة بعد مرور 30 سنة على الوفاة؟.. القانون يجيب محكمه شمال القاهره-ارشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن قانونية رفع دعوى إعلام الوراثة بعد مرور أكثر من 30 عامًا على تاريخ الوفاة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء طبقاً لنصوص القانون.

س:هل من الممكن رفع دعوى إعلام الوراثة بعد مرور أكثر  من 30 عاما على تاريخ الوفاة؟

ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة

-شهادة وفاة المورث المتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.

-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.

-إعلام الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة.

-اثنان شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.

ويقول المحامي خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:.

س:هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر  من 30 عاما على تاريخ الوفاة ؟

ج:طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا  يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهورة بخاتم الدولة.

س:كيف يتم توزيع التركة أو الإرث على الورثة ؟ و ما هى الإجراءات القانونية ؟

ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقًا لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.

س:هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد ؟

ج:يجوز إعلام الورثة جميعًا على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.

س:هل يصح تنازل أحد الإخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الإرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟

ج:لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.


اعلام الوراثة

محكمة الاسرة

الورث الشرعى

القانون المصرى

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

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