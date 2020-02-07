هل تناول الصينيون "آكل النمل الحرشفى" السبب فى فيروس كورونا؟

كتبت نهير عبد النبى

"آكل النمل الحرشفى" هو آخر ما نشره باحثون صينيون عن أسباب الإصابة بفيروس كورونا، حيث قال قالوا إن آكل النمل الحرشفى يسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه.

ونقدم كل ما تريد معرفته عن "آكل النمل الحرشفى" حسب ما ذكره موقع animaldiversity:

متهم جديد انضم لقائمة المتهمين بنقل فيروس كورونا للإنسان

فإلى جانب

الخفافيش

والثعابين

والفئران

كشف باحثون صينيون عن أن حيوان "آكل النمل الحرشفي" هو المتسبب فى العدوى بهذا الفيروس الخطير

ولكن

ما هو "

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آكل النمل الحرشفي

1: هو حيوان من الثدييات يتم الاتجار بع بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه.

و يعتبره الصينيون أحد الأكلات المهمة بالنسبة لهم

2: يسمى بالحراشيف نسبة لغطاء جسمه القشرى والحراشيف المتراكمة فوق بعضها البعض.

3: لسانه وعضلاته طويلة جدا.

4: جمجمة آكل النمل الحرشفى شكلها مخروطى.

5: بعض أنواع آكل النمل الحرشفى شجرية والبعض الآخر برية، ولها ذيول شبه مفصلية.

6: موطنها الأصلى فى جنوب شرق آسيا وبعض مناطق أفريقيا .

إن ثبتت صحة علاقة هذا الحيوان بكورونا فهل سيتم السيطرة على المرض كما يدعى الفريق البحثى؟