نشر معدات القاهرة والجيزة للصرف الصحى بالمناطق الرئيسية استعدادا لأمطار اليوم

كتب أحمد حسن

انطلقت منذ صباح اليوم معدات تابعة لشركتى القاهرة للصرف الصحى والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يأتى ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار.



نفق اللبينى الهرم وفيصل الوضع مستقر



سيارة شفط بطريق الكريمات



سيارة شفط بجوار منزل كوبرى الساحل بجوار وزارة الرى وكورنيش النيل بالوراق بجوار الدائرى



سيارات شفط المياه تنتشر بشوارع القاهرة والجيزة



سيارات شفط المياه استعداداً للأمطار



سيارات شفط المياه

تعرضت مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحرى، صباح اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وسط انخفاض فى درجات الحرارة، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا بدرجات الحرارة، يصل إلى 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.