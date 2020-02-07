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مياه مخلوطة بالبيرة فى"حنفيات" المنازل بولاية كيرالا الهندية

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:06 م
مياه مخلوطة بالبيرة فى"حنفيات" المنازل بولاية كيرالا الهندية خمور ـ أرشيفية
هند المغربى

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فى واقعة غربية فوجئ سكان ولاية كيرالا الهندية، باختلاط مياه "الحنفية" الموجودة بالمنازل بالكحول، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

 

واكتشف المقيمون فى شارع "سولومون" تحول الماء التى يخرج من " حنفيات" المنازل إلى لون غامق، يوم الاثنين الماضي، وهو ما دفعهم إلى إبلاغ المسؤولين والبحث عن سبب ما حصل وأفاد المسئولين بعد فحص المياه بأنه تسربت كميات من الجعة (البيرة) إلى بئر المياه الرئيسية التي تزود البيوت باحتياجاتها من مياه الشرب.

 

وقال جوشي مالياكال، أحد المقيمين في المنطقة منذ 47 عاما، إنه ما إن يفتح السكان صنبورا حتى يجدوا ماء أقرب إلى اللون البني، وعند تفقد خزان الماء الرئيسي في الشارع، وجد السكان ما يشبه الزيت على السطح مع رائحة قوية تنبعث منه، ثم تبين أن الأمر يتعلق بالكحول.

 

وعقب إجراء البحث، تبين أن بعض العمال حاولوا تخزين كميات من الجعة قرب خزان الماء، ونقلوا ما يقارب 6 آلاف لتر من المشروب الكحولي، لكن حدث تسرب واختلط السائلان معا.

 

واضطر السكان إلى الحفر حول خزان المياه بهدف التخلص من زجاجات الكحول التي حفظت في المكان منذ 2014 ثم أصبحت منتهية الصلاحية وتسربت محتواها إلى بئر المياه.

 

وكانت سلطات ولاية كيرالا قد أعلنت حظر بيع الكحول في سنة 2014 عقب حوادث تسمم، لكن القيود جرى تخفيفها بعد 2017.

 

وقال الأهالي إن السلطات أخطأت حين سمحت بإقامة حانة بيع الكحول على مقربة من منطقة سكانية، وقالوا إن المياه التي جرى تقديمها للمساعدة على تدبر أمورهم لم تكن كافية.


الهند

ولايه كيرالا

كحول

مياه الشرب

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