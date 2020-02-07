سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مواجهات بين محتجين والأمن فى ساحة الوثبة بوسط بغداد

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:16 م
مواجهات بين محتجين والأمن فى ساحة الوثبة بوسط بغداد احتجاجات العراق- ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام عراقية أن هناك مواجهات بين محتجين والأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها 

وكان المتظاهرون العراقيون في كربلاء دعوا اليوم الجمعة  إلى تنظيم "مسيرة مليونية"، باتجاه ساحة الأحرار وسط المدينة، وطرد ممثلى الأحزاب منها.
 
وكان آية الله على السيستانى، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق طالب القوى الأمنية العراقية بتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين، مؤكدا على القوى الأمنية العراقية، كشف المعتدين على المتظاهرين، منددا بالعنف الذى مورس على المتظاهرين فى النجف، وأكد السيستانى: "حددنا سابقا رؤيتنا لتجاوز الأزمة السياسية فى العراق" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها". 

وفى وقت سابق ندد السيستانى باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين فى جميع أنحاء البلاد وجدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وأدان السيستانى، الذى ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة الماضية ، فى مدينة كربلاء، بشدة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.

وحث المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله على السيستانى، الأحزاب السياسية فى البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطالب السلطات باحترام حق المحتجين فى التعبير عن أنفسهم.
 
وقال السيستانى: "إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئى من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسى ووحدته أرضا وشعبا، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أى طرف كان وتحت أى ذريعة".
 
وأضاف:"للمواطنين كامل الحرية فى التعبير - بالطرق السلمية - عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضروريا لصيانة السيادة الوطنية بعيدا عن الإملاءات الخارجية".
 
 

العراق

بغداد

الامن العراقي

احتجاجات العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة