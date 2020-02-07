مواجهات بين محتجين والأمن فى ساحة الوثبة بوسط بغداد

هند المغربي

أفادت وسائل إعلام عراقية أن هناك مواجهات بين محتجين والأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وكان المتظاهرون العراقيون في كربلاء دعوا اليوم الجمعة إلى تنظيم "مسيرة مليونية"، باتجاه ساحة الأحرار وسط المدينة، وطرد ممثلى الأحزاب منها.

وكان آية الله على السيستانى، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق طالب القوى الأمنية العراقية بتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين، مؤكدا على القوى الأمنية العراقية، كشف المعتدين على المتظاهرين، منددا بالعنف الذى مورس على المتظاهرين فى النجف، وأكد السيستانى: "حددنا سابقا رؤيتنا لتجاوز الأزمة السياسية فى العراق" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها".

وفى وقت سابق ندد السيستانى باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين فى جميع أنحاء البلاد وجدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وأدان السيستانى، الذى ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة الماضية ، فى مدينة كربلاء، بشدة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.

وحث المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله على السيستانى، الأحزاب السياسية فى البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطالب السلطات باحترام حق المحتجين فى التعبير عن أنفسهم.

وقال السيستانى: "إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئى من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسى ووحدته أرضا وشعبا، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أى طرف كان وتحت أى ذريعة".

وأضاف:"للمواطنين كامل الحرية فى التعبير - بالطرق السلمية - عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضروريا لصيانة السيادة الوطنية بعيدا عن الإملاءات الخارجية".