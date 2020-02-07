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مدينة القرنة تنطلق فى زراعة 1350 شجرة ورسم أشكال فرعونية بأكشاك الكهرباء

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:18 م
مدينة القرنة تنطلق فى زراعة 1350 شجرة ورسم أشكال فرعونية بأكشاك الكهرباء تشجير محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق رجال إدارة النظافة والتجميل بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بمركز ومدينة القرنة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، في أعمال زراعة أشجار وشتلات على جانبي الطرق الرئيسية وطرق المسار السياحي، حيث تمت زراعة حوالي 1350 شجرة وجار استكمال أعمال التجميل، وذلك فى إطار الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة – في بيان صحفي – أنه ضمن حملات التجميل والتزيين للمدينة قامت مجموعة من الشباب المتطوع برسم أشكال فرعونية على أكشاك الكهرباء بعد توفير الألوان والخامات اللازمة من مجلس المدينة، وجاري استكمال طلاء جميع أكشاك الكهرباء بمركز القرنة.

وجاءت تلك الحملة بعد أن دشنت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة شمال محافظة الأقصر، مبادرة لدهان الكبارى والأكشاك الكهربائية، وتجميل القرية بمشاركة طلاب وتلاميذ المدارس، وذلك فى إطار تعليمات رئيس المدينة بتجميل كافة قرى المركز حيث تم دهان الكبارى والكتابة عليها ودهان الأكشاك الكهربائية والأشجار وعمل لوحات إرشادية للحدود الإدارية للقرية، حيث قال يوسف سنارى رئيس مجلس قروى الصعايدة، لـ"اليوم السابع" أن تلك المبادرة لاقت مشاركة مميزة من عمال المجلس القروى وتلاميذ المدارس، حيث أنها تستهدف تنمية روح الانتماء بالمجتمع ورفع كفاءة التلاميذ فى صورة تدريب على أرض الواقع واستغلال الخامات المتاحة فى عمل يفيد أهالى القرية مؤكدا أن نزول التلاميذ للعمل بتجميل الشوارع يقضى على وقت فراغهم ويمنع جلوسهم على المقاهى وبالتالى الحد من وجود مشكلات.

ويستعد مجموعة من شباب كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر وعدد من نجوم الفن التشكيلى المصريين والاجانب، للبدء خلال الفترة المقبلة لتنظيم مبادرة "متحف الفن المفتوح" فى شوارع وميادين محافظة الأقصر لتجميلها من جديد، حيث يقول ناجح العشرى أحد أعضاء فريق مبادرة متحف الفن المفتوح، إن مجموعة من الشباب والفتيات من طلبة وخريجى وأساتذة كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، وعدد من الكليات والمحافظات الآخرى، أطلقوا تلك المبادرة منذ سنوات ولاقت نجاحا كبيرا وقتها وقاموا بتجميل مدخل المدينة عند كوبرى البغدادى ومعديات الأهالى بالأقصر وأرمنت، ويستعدون للعودة حالياً لإطلاق المبادرة من جديد

 

مدينة القرنة تنطلق في زراعة 1350 شجرة ورسم أشكال فرعونية بأكشاك الكهرباء (1)
 
 
مدينة القرنة تنطلق في زراعة 1350 شجرة ورسم أشكال فرعونية بأكشاك الكهرباء (4)
 
 
مدينة القرنة تنطلق في زراعة 1350 شجرة ورسم أشكال فرعونية بأكشاك الكهرباء (3)

 


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مدينة القرنة

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