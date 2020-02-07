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محافظ النجف: تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث "ساحة الصدرين"

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:29 م
محافظ النجف: تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث "ساحة الصدرين" احتجاجات العراق- ارشيفيه
هند المغربي

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أكد محافظ النجف أنه تم  تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في ساحة الصدرين وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، يذكر أن المتظاهرون العراقيون في كربلاء دعوا إلى تنظيم "مسيرة مليونية"، باتجاه ساحة الأحرار وسط المدينة، وطرد ممثلى الأحزاب منها.

كان أن آية الله العظمى على السيستانى، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، اليوم الجمعة، طالب القوى الأمنية العراقية بتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين، مؤكدا على القوى الأمنية العراقية، كشف المعتدين على المتظاهرين، منددا بالعنف الذى مورس على المتظاهرين فى النجف.

وأكد السيستانى: "حددنا سابقا رؤيتنا لتجاوز الأزمة السياسية فى العراق" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها". 

وفى وقت سابق ندد السيستانى استخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين فى جميع أنحاء البلاد وجدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وأدان السيستانى، الذى ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة الماضية ، فى مدينة كربلاء، بشدة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.

وحث المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى على السيستانى، الأحزاب السياسية فى البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطالب السلطات باحترام حق المحتجين فى التعبير عن أنفسهم.
 

 


النجف

العراق

احتجاجات العراق

محافظ النجف

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