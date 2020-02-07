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للحامل.. فحوصات مهمة فى آخر 3 أشهر للحفاظ على صحتك والجنين

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:11 م
للحامل.. فحوصات مهمة فى آخر 3 أشهر للحفاظ على صحتك والجنين الحمل
فاطمة ياسر

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هناك العديد من الفحوصات الطبية اللازمة للحامل خلال الثلث الأخير من الحمل، وهذه الفحوصات هامة لصحة الأم والجنين، والهدف هو الاطمئنان على نمو الجنين والحالة الصحية للأم.

خلال فترة الحمل تتعرض الكثير من النساء للتغيرات النفسية والجسمانية، وخاصة أخر ثلاثة أشهر، نتيجة لزيادة وزن وحجم الجنين،  وزيادة حجم الرحم، وهذه التغيرات تزيد من فرص تعرضها للعديد من المشاكل الصحية هي والجنين، وفقا لموقع "healthline"،  ولذا يجب التعرف علي أفضل وأهم الفحوصات اللازمة، ومنها:

-هناك بعض الفحوصات الأساسية أو الدورية خلال فترات الحمل المختلفة، والتي تعتمد علي الوزن وقياس ضغط الدم وإجراء صورة الدم الكاملة لمعرفة إذا كانت تعاني من الأنيميا،  وعينة بول للاطمئنان علي الأملاح أو سكر الحمل، والتعرف إذا كانت هذه المرأة معرضة لتسمم الحمل. 

-يجب القيام بإجراء الموجات فوق الصوتية،  لمعرفة وضعية الجنين ونموه وقياس ضربات القلب الخاصة بالجنين.

 -إجراء تحليل لمعرفة إذا كانت الحامل تعاني من جرثومة المعدة أم لا، لأن هذا المرض يتسبب في تعرض الأم للكثير من المشاكل الصحية.

-يقوم العديد من الأطباء بطلب إجراء تحليل  فحص السائل الأمنيوسي، الذي يساعد بشكل كبير في معرفة حقيقة إذا كان الجنين مصاب بمتلازمة داون، أو لديه عيوب خلقية في الرئة أو يعاني من فقر الدم.

- اختبار قياس معدل ضربات القلب للجنين، يعد من الأمور المهمة التي توضح حركة الجنين إذا كانت طبيعية أم لا.

 


فحوصات أثناء الحمل

الحمل

فحوصات اخر 3 اشهر من الحمل

تحليل

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