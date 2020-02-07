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قطع التيار الكهربائى عن 24 منطقة بمدينة البياضية بالأقصر

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:30 ص
قطع التيار الكهربائى عن 24 منطقة بمدينة البياضية بالأقصر انقطاع الكهرباء - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن قطاع توزيع كهرباء محافظة الأقصر، أنه نظراً لأعمال الصيانة بمحطة محولات جنوب الأقصر سيتم فصل المغذيات اليوم الجمعة والسبت من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً علماً بأن المناطق التي ستتأثر بالفصل ستكون بمركز ومدينة البياضية وتشمل:- (مدينة البياضية-  طريق المراسي بالكامل – كمين البغدادي – الحمزية – أبو سلسله - البدادره - قمزو- عوض الله – الكرشاب - حسب ربه - مساكن الحبيل -عبدالنبي - أحمد سليم - الفاخورة - مساكن الشرطة - الصوالحة- محطة وقود الرضوانية - الشيخ صالح - الحواكم - عمرون - الشيخ حامد - الدويكات -الخضيرات - لوانس).

 

على جانب آخر، أعلن عبد المنعم أحمد صديق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، عن طرح مشروعات ضمانية والتي تقتصر على أصحاب المعاشات الضمانية، وذلك علماً بأن تلك المشروعات منح لا ترد، علي أن يقوم أصحاب المعاشات بتقديم طلبات بمقر الإدارة الكائنة بمجمع المصالح بمدينة البياضية، وذلك بالإضافة إلي المشروعات المخصصة لتنمية المرأة الريفية وترد علي أقسام وهذه المشروعات تقدم لكافة المواطنين، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بأصحاب معاشات التضامن الإجتماعى.

وأضاف مدير إدارة التضامن الإجتماعي بمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر – في بيان صحفى – أن مشروعات الدعم تشمل مشروعات صغيرة بهدف تنمية وزيادة دخل الأسر بدعم من المؤسسات الخيرية، مشيراً إلى أن المديرية تواصل صرف المساعدات الخيرية للمستحقين على مستوى كافة الإدارات التابعة للتضامن الاجتماعى فى مراكز المحافظة وخاصة القرى النائية.

وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن وصول 1059 فيزا كارت لمنتفعى برنامج "تكافل وكرامة" بمحافظة الأقصر، حيث إن التسليم سيتم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية رئيس قسم الضمان ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس الوحدة الاجتماعية المختصة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن الأقصري وايصال الدعم إلى مستحقيه، مضيفاً أن المديرية تسلمت عدد 8 فيزا كارت لبرنامج تكافل، و1051 فيزا كارت لبرنامج كرامة موزعين على 7 مراكز بالمحافظة وهى مركز إسنا وأرمنت والأقصر والبياضية والزينية والقرنة والطود.

 

 


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