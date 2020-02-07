فصل الكهرباء عن 23 منطقة بالسويس اليوم لإجراء أعمال صيانة

السويس - فريق المحافظات

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة السويس عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمحافظة صباح اليوم الجمعة؛ وذلك لإجراء عملية صيانة لمحولات قطاع الشمال.

وأشار شركة الكهرباء إلى أن مدة الفصل ستكون بداية من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة؛ وذلك لإجراء أعمال صيانة بخطوط الجهد الفائق بمحطة محولات الشمال، التابعة للشركة المصرية للنقل الكهرباء.

وفصل التيار الكهربائي سيترتب عليه انقطاع الكهرباء عن المناطق التالية: "عمر بن الخطاب، وكفر حودة ، والمنطقة الصناعية القديمة، والمنطقة الصناعية الجديدة، وكفر أحمد عبده القديم، والألبان، والهيشة، والسيد هاشم، والبلبوشي، وأولاد سلامة، وترعة جبلاية الفار، وشارع جبلاية الفار، والجبلايات، وطلمبات مياة تابع القوات المسلحة، ومطحن شرق الدلتا بالسويس، ومحطة صرف صحي كفر حودة، ومحطة صرف وصحي أولاد سلامة، ومحطة صرف صحي الجبلايات، ومحطة مياه أبو عارف 1، ومحطة مياه أبو عوف 2، ومحطة مياه الإسكان بالمنطقة الصناعية، وسوق المثلث النموذجي، ومبنى الارسال الخاص بالتليفزيون".

على جانب آخر، أعلن رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، المهندس مجدي الطماوي، فى وقت سابق، إنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق سكنية و3 مخابز بمدينة الخارجة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة.

وأضاف الطماوي، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن مناطق: النبوي المهندس والمشاريع والقلقان ومحيط مستشفى الخارجة العام، بالإضافة إلى 3 مخابز، وذلك لصيانة الخطوط ولوحة التغذية الرئيسية، وذلك بهدف مواجهة الأحمال الكهربية وضمان انتظام التيار الكهربائي.

وأوضح أن قطاع الكهرباء بالمحافظة انتهى في وقت سابق، من صيانة لوحات التغذية الرئيسة بالقرى والمدينة في إطار خطة المحافظة لتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.