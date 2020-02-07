سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علاج دمل العين بطرق عديدة منها الكمادات الساخنة

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:00 ص
علاج دمل العين بطرق عديدة منها الكمادات الساخنة دمل العين
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دمل العين هو عدوى شائعة تصيب الجفن بالالتهاب والألم، وهو يبدو عادةً كأنه بقعة صغيرة مملوءة بالقيح على حافة الجفن، ويسمى أيضاً بمرض "شحاذ العين"، ويمكن علاجه بسهولة وبطرق طبيعية مثل: الكمادات الساخنة أو من خلال تصريف السوائل عند الطبيب، وفى هذا التقرير نتعرف على علاج دمل العين، وفقاً لموقع " patient".

علاج دمل العين 4
علاج دمل العين 

علاج دمل العين
 

علاج دمل العين لا يحتاج فى الغالب إلى الذهاب للطبيب، حيث إنه يشفى من تلقاء نفسه، وغالبا ما لا يحتاج إلى علاج، ويختفى عادةً خلال 3-4 أيام، وإليكم أبرز طرق علاج دمل العين:

- الكمادات الساخنة تساعد على تخفيف الألم والقيح.

- تجنب العدسات اللاصقة ومكياج العين حتى يختفى.

-لا ينصح بأخذ المضادات الحيوية (المراهم أو الأدوية).

علاج دمل العين 2
دمل العين 

علاج دمل العين بالكمادات الساخنة
 

الكمادات الساخنة قد تساعد على تخفيف الألم والقيح من دمل العين، ويمكنك القيام بذلك بنفسك:

استخدم قطعة قماش نظيفة وأغمرها بالماء الساخن وجففها برفق.

ضع القماش المبلل بلطف على العين المغلقة لمدة 5-10 دقائق، 3-4 مرات في اليوم.

-لا تجرّب أن تفقأ الدمل بنفسك، حيث قد تزيد الأمور سوءًا عن طريق إصابة الجفن الحساس أو نشر العدوى في الأنسجة.

علاج دمل العين بإزالة الشعر من الرمش
 

هذا علاج لدمل العين الخارجي، وعلى الرغم من أن إزالة الشعر غير مريح لفترة قصيرة ولكنه يمكن أن يساعد في انتقال العدوى من بصيلات الشعر.

علاج دمل العين
علاج دمل العين

تصريف القيح عند الطبيب
 

يمكن أن يقوم الطبيب بتصريف القيح من داخل الدمل، يمكن استخدام إبرة معقمة أو مشرط لفتح الدمل وتصريف القيح، لكن يجب ألا تحاول ذلك بنفسك ، فقد تنقل العدوى إلى الجفن.

تصريف الأوساخ داخل الجفن
 

يتضمن هذا الإجراء استخدام حقنة مخدر موضعي لتخدير جفنك، والذي يجب قلبه "من الداخل إلى الخارج" من أجل التخلص من الأوساخ داخل الجفن.

منع العدوى من دمل العين
 

لتقليل فرص انتقال عدوى العين اتبع التعليمات الآتية:

-لا تشارك مناشف الوجه أو المناشف مع أي شخص أثناء إصابتك بدمل العين.

-اغسل يديك دائمًا بعد لمس الجفن المصاب.

-تجنب مكياج العين أو العدسات اللاصقة حتى تنتهى العدوى.

مضاعفات تحدث نتيجة إهمال علاج دمل العين
 

معظم حالات الإصابة بدمل العين هي عدوى بسيطة للغاية لا تحتاج إلى علاج فى الغالب ويمكن أن تشفى من تلقاء نفسها، لكن في بعض الأحيان، لا يختفي الدمل، ويمكن أن يتحول إلى كيس يشبه كتلة على جفنك.

أحياناً يمكن أن تنتشر العدوى إلى سطح العين، مما يسبب التهاب الملتحمة، والذي قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي أو قطرات لإزالة العدوى.

بدلاً من ذلك، يمكن أن تنتشر العدوى حول الجفن، مما يجعلها أكثر احمراراً وتورماً، وفي حالة حدوث ذلك، يجب أن ترى طبيبك لأنه قد تحتاج إلى أقراص المضادات الحيوية.

من المضاعفات النادرة للغاية انتشار العدوى لتشمل الجفن كله والأنسجة المحيطة وخلف العين، قد يكون الجفن يعانى من الانتفاخ والاحمرار.

إذا طورت هذا النوع من المضاعفات، وهو ما يسمى التهاب النسيج الخلوي المداري، فأنت بحاجة إلى رؤية أخصائي طبي على وجه السرعة، يتم علاج التهاب النسيج الخلوي المداري بالمضادات الحيوية، وعادةً ما يتم إعطاؤها في الوريد.

 


علاج دمل العين

دمل العين

علاج دمل العين فى المنزل

دمل جفن العين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة