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الجمعة، 07 فبراير 2020 07:51 م
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عزبة الهجانة فى عقل الرئيس.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:51 م
عزبة الهجانة فى عقل الرئيس.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، عزبة الهجانة فى عقل الرئيس.. السيسى يتابع تطوير المنطقة العشوائية بعد سنوات من التجاهل.. المواطنون يستقبلون الرئيس بحرارة.. ويوجه بتوفير محل لمواطنة من الباعة الجائلين وعلاجها على نفقة الدولة.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ عزبة الهجانة فى عقل الرئيس.. السيسى يتابع تطوير المنطقة العشوائية بعد سنوات من التجاهل.. المواطنون يستقبلون الرئيس بحرارة.. ويوجه بتوفير محل لمواطنة من الباعة الجائلين وعلاجها على نفقة الدولة

 

ـ الحكومة تنفى 12 شائعة فى أسبوع.. وتؤكد: الدراسة اليوم بالمدارس والجامعات.. «التعليم»: اتخذنا كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من «كورونا ».. ومنح أى طالب يصاب ب «أنفلونزا» إجازة حتى الشفاء

 

ـ 5 مليارات جنيه للرعاية المركزة وحضّانات الأطفال والطوارئ.. %100 زيادة للصحة بالموازنة الجديدة.. مدبولى: تنفيذ تكليفات الرئيس بتقديم خدمة طبية مميزة من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة

 

ـ قيادات القطاع فى ندوة «اليوم السابع»: روشتة النهوض بصناعة الغزل والنسيج

 

ـ مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي.. شكرى يبحث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التنسيق بين الجانبين وتطوير العلاقات الثنائية

 

ـ استنفار حكومى لمواجهة الزيادة السكانية.. «رئيس الوزراء»: الزيادة السكانية التحدى الأكبر أمام الدولة.. وضبط معدلات النمو قضية تتعلق بالأمن القومى

 

ـ فى ليلة واحدة.. الريال وبرشلونة يودعان كأس إسبانيا

 

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عزبة الهجانة

السيسي

العشوائيات

مجلس السلم والامن الافريقي

وزير الخارجية

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