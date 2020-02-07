عزبة الهجانة فى عقل الرئيس.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، عزبة الهجانة فى عقل الرئيس.. السيسى يتابع تطوير المنطقة العشوائية بعد سنوات من التجاهل.. المواطنون يستقبلون الرئيس بحرارة.. ويوجه بتوفير محل لمواطنة من الباعة الجائلين وعلاجها على نفقة الدولة.

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