عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

كتب محمود راغب

هناك العديد من الأمراض والحالات الطبية التى تصيب العمود الفقرى، ويعرف تشوه العمود الفقرى بأنه حدوث أى خلل فى تكوين العمود الفقرى، فالعمود الفقرى هو عبارة عن 33 فقرة متصلة ببعضها البعض تتميز بالصلابة والمرونة، ويعمل العمود الفقرى على توفير الدعم للظهر من خلال عدد من الحركات التي يوفرها.

ويعمل العمود الفقرى على حماية الحبل الشوكي الذى يمتد من الدماغ ويمر داخل العمود الفقرى، ويتكون هذا العمود من 7 فقرات رقبة و12 فقرة صدرية و5 فقرات قطنية و 3 أو 5 فقرات عصعصية، ويوجد بين هذه الفقرات الديسك أو الأقراص التى تعمل وتصل كل مجموعة من هذه الفقرات بالمجموعة التى تسبقها .

عدد من النصائح قدمها الدكتور كمال إبراهيم أستاذ جراحات العمود الفقرى بجامعة ليولا بشيكاغو، وأحد علماء المصريين فى الخارج، للمواطنين لحماية العمود الفقرى من الأمراض، قائلا: "أول حاجه لازم يخسوا فالسمنة مرض شايله على ظهرك وإلى جانب ذلك الاهتمام بإجراء التمرينات الرياضية المشى على الأقل يوميا ربع ساعة والتمارين البسيطة فى المنزل

وأكد أستاذ جراحات العمود الفقرى بجامعة ليولا بشيكاغو، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا:"لو خسيت وعملت تمارين ومشيت ربع ساعة كل يوم ظهرك هيفضل سليم لحد ما تعجز" .

وحول رأيه فى مشروع التأمين الصحى الجديد، رد قائلا :" مشروع خطير وقوى وممتاز لو طبق بشكل سليم والهدف منه أن يوفر العلاج للمواطن المصرى ، وأؤكد أن العلاج الطبى زى الهواء والمياه للكل، ولكن من وجهة نظرى تطبيق هذا النظام يحتاج ميزانية ضخمة، ولابد أيضا تعويض العاملين والأطباء والتمريض أنهم يبطلوا العلاج الخاص، وأحزننى مؤخرا ما قرآته حول مرتبات الأطباء حديثى التخرج وأنها متدنيه للغاية ولا تكفى للمعيشة".