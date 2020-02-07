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طرح طائرة الرئاسة المكسيكية للبيع فى اليانصيب مقابل 27 دولارا للتذكرة

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:19 م
طرح طائرة الرئاسة المكسيكية للبيع فى اليانصيب مقابل 27 دولارا للتذكرة طائرة الرئاسة المكسيكية
رويترز

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أعلن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة أنه سيعرض الطائرة الفاخرة التى كان يسافر على متنها سلفه للبيع عن طريق اليانصيب فى مسعى لجمع أموال للمستشفيات الحكومية، وقال الرئيس إن أى شخص مهتم بالطائرة سيتمكن من شراء بطاقات اليانصيب بسعر 500 بيزو (27 دولارا) للتذكرة، فى محاولة لجمع نحو ثلاثة مليارات بيزو أو نحو 160 مليون دولار.

ولطالما انتقد لوبيز أوبرادور طائرة الرئاسة التى تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار باعتبارها رمزا للإسراف الشديد من جانب الحكومة، ويصر على السفر فى أنحاء المكسيك باستخدام الرحلات التجارية، وكثيرا ما يفاجئ الركاب بذلك، وتم شراء الطائرة ذات التجهيزات الخاصة، وهى من طراز بوينج 787 دريملاينر، فى 2012 مع بداية ولاية الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو التى استمرت ست سنوات.

وقال لوبيز أوبرادور إن حكومته ستُبقى خيار تأجير الطائرة مفتوحا، لكنه شدد على أن اليانصيب هو خطته المفضلة، وأضاف "نقوم بذلك حتى لا نبيعها فى المزاد بثمن بخس وحتى لا نكون فى عجلة من أمرنا".

وعلى مدى العام الأخير، لم تتمكن الحكومة من بيع الطائرة بشكل مباشر.

واقتحم مسلحان، الأربعاء، مركزًا للشرطة بضواحى مدينة مكسيكو سيتى وقاما بتقييد أحد الضباط والاستيلاء على 10 بنادق، وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلحين، اللذين لم يكشف عن هويتهما، سرقا أيضًا 10 من أجهزة الاتصال اللاسلكى والحواسب خلال هذا الحادث.

وبدأت الشرطة المكسيكية تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

يذكرأن، أفاد مسؤولون فى ولاية فيراكروز المكسيكية، بأن شخصا لقى حتفه وأصيب 81 آخرون عندما انقلبت شاحنة مكتظة بمهاجرين من أمريكا الوسطى فى جنوب المكسيك على طريق سريع يؤدى إلى الولايات المتحدة.


المكسيك

طائرة الرئاسة

مانويل لوبيز

اليانصيب

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