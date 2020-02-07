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ضبط مواطن بوحدة مرور بنها لمحاولته استخراج تراخيص لسيارة مسروقة

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:48 ص
ضبط مواطن بوحدة مرور بنها لمحاولته استخراج تراخيص لسيارة مسروقة حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور القليوبية برئاسة العقيد عبد العظيم محمد من ضبط مواطن خلال قيامه بترخيص سيارة مرسيدس مسروقة منذ عام 2012 بمرور بنها، مدعيا شرائها من محافظة الشرقية بـ170 ألف جنيه دون علمه بسرقتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي السيارة وسؤال المتهم

البداية تلقي العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية إخطارا بضبط  محمد  ي ع،  سائق حال تواجده بوحدة مرور بنها لعمل مطابقة للسيارة رقم 63210 ملاكي قليوبية ماركة مرسيدس بيضاء اللون موديل 1986 ( ملكه ) وقدم خطاب من الإدارة العامة لمرور الجيزة يفيد ذلك.

وبالكشف علي السيارة برقم اللوحات، تبين أنها باسم  يوسف م . م  وتحمل شاسيه رقم 181475 موتور رقم 24624، انتهاء الترخيص 23/8/2018م  وبرفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة وبالكشف عليها برقمي الشاسية 272994 موتور رقم 19663، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 19893 لسنة 2012م جنح قسم النزهة القاهرة بتاريخ 30/10/2012م، عن بلاغ المدعو  شنودة ه  م، مقيم 90 مساكن صقر قريش   شيراتون المطار – النزهة – القاهرة  عن سرقة السيارة ملكه ماركة مرسيدس موديل 1990م  نهاية الترخيص 12/3/2015م.

بمواجهته أقر قيامه بشراء تلك السيارة من أحد الأشخاص بمنطقة الزقازيق – شرقيه ويدعي أشرف م  نظير مبلغ مالي 170 ألف جنيه.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 822 لسنة 2020م جنح قسم ثان بنها.

 

 

 

 

 


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