ضبط مدير مصنع بحوزته 4 أطنان حلوى مجهولة المصدر بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، مدير مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بأبو النمرس، وبحوزته 4 أطنان من الحلوى الجافة، منتج نهائي، معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مدون عليها إحدى العلامات التجارية، و4,250 طن سكر حر، ومكسبات طعم، وعسل جلوكوز، معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة الصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتمكنت مباحث التموين بدمياط ومديريتا التموين بالشرقية والإسكندرية، أمس الخميس، من ضبط عدد من المخالفات التموينية، منها ضبط صاحب مخبز لتهريبه دقيق مدعم، وضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية.

ففى دمياط تمكنت مباحث التموين من ضبط صاحب مخبز سياحى أثناء قيامه بتهريب دقيق مدعم بعد وضعه فى أجولة بيضاء اللون وذلك أثناء مروره على أحد الأكمنة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم مباحث التموين برئاسة الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين بقيام صاحب مخبز بالاستيلاء علي الدقيق المدعم والاحتيال علي مباحث التموين بتغير معالم أجولة الدقيق المدعم الي سياحي لمراوغه التموين.

وأثناء قيام صاحب المخبز بإعادة تدوير عدد 155 شيكارة دقيق بلدي في أجولة بيضاء اللون للمرور بها من الكمائن وسهولة تهريبها ورصدته مباحث التموين وتم ضبطه وضبط السيارة المستخدمة لتهريب الدقيق اثناء قيادته لها بطريق عزبة غراب بفارسكور.

قاد الحملة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين و السيد عبيد كبير مفتشين مباحث التموين بدمياط وتم تحرير المحضر رقم 3129جنح مركز شرطة فارسكور وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وفى الشرقية، حررت مديرية التموين، 3811 محضراً وضبطت 9 أطنان سكر و6 أطنان دقيق و6000 لتر مواد بترولية قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لوكيل وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.