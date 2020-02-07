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ضبط متهم استولى على 2.2 مليون جنيه بزعم توظفيها فى التجارة بالغربية

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:27 م
ضبط متهم استولى على 2.2 مليون جنيه بزعم توظفيها فى التجارة بالغربية المتهم
الغربية – مصطفى عادل

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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا فى القبض على حاصل على دبلوم زراعه مقيم دائرة قسم اول المحلة، لاستيلائه على 2مليون و240 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم فى تجارة العقارات والأراضي والسيارات مقابل أرباح شهرية، إلا ان المتهم لم يف بوعوده.

كان 6 مواطنين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، قد تقدموا ببلاغ أمام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، يتهمون شخصا حاصلا على دبلوم زراعة مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات والسيارات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها  2مليون و240ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية اخرى تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط متهم مقيم مركز السنطة، لاستيلائه على اموال مواطنين قدرت بـ180ألف جنيه بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم، إلا أن المتهم لم يفى بوعوده لضحاياه واستولى على المبلغ.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة سبق اتهامه فى قضية "نصب تسفير"، ومحكوم عليه فى قضية "إستيلاء" بالحبس لمدة ثلاثة أشهر) بالاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها  180ألف جنيه مقابل تسفير نجليهما لإحدى الدول العربية، وتدبير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم  ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.


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