صور.. إزالة 780 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالإسماعيلية والمنيا

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية مازالت تواصل تنفيذ خطة الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وأنه تم تنظيم حملة إزالات مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بناحية قرية أبو عاشور وتحت إشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعد بغدادي رئيس المركز والمدينة ورأفت محروس رئيس الوحدة المحلية للقرية وبمعاونة ومشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن المضي قدما فى تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية لملف استرداد أراضى الدولة وحق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستكمالا لجهود الدولة لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

وأشار المهندس أحمد عصام إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بناحية قرية "أبو عاشور" والتى بلغ إجماليها 22حالة من التعديات على مساحة إجمالية قدرها 2805 مترا مربعا من أملاك الدولة عبارة عن عدد من المنازل غير المأهولة بالسكان وعدد من الأسوار بالطوب الأبيض بالإضافة إلى إزالة عدد 10 حالات من التعديات الأخرى على مساحة إجمالية قدرها 4 فدان و10 قيراط من الأراضى الزراعية

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن التعديات التى تستهدفها الموجة الخامسة عشرتضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى ثبت من فحص طلبات تقنينها عدم مطابقتها الاشتراطات القانونية.

من ناحية أخرى أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على إقامة وتنفيذ عدد ثلاثة مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها مليوني و 250 ألف دولار، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تشجيع وتحفيز الاستثمار والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة وتضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لدفع عجلة العمل بالاستثمار وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين

وتشمل تلك المشروعات إقامة مشروع خاص بالخدمات البترولية وتطوير المشروعات وتقديم خدمات تخزين جميع الزيوت البترولية ويقام المشروع على مساحة 980 متراً مربعاً وبتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار ومشروعاً آخر للطباعة والتغليف والمناهج ويقام على مساحة إجمالية قدرها 2500 متراً مربعاً بتكلفة استثمارية قدرها 500 ألف دولار، ومشروعاً لتصنيع الأجهزة الطبية والمعملية ومستلزماتها يقام على مساحة 1880 متراً مربعاً بتكلفة استثمارية قدرها 750 ألف دولار وتوفر تلك المشروعات مايزيد عن 60 فرصة عمل جديدة

وفى المنيا، تواصل المحافظة جهودها في تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي بدأت 2 فبراير الجاري، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 196 حالة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الخامس من الموجة، منها 158 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 14404 متر مربع، و38 حالة إزالة زراعة على مساحة 566 فدان و14 قيراط و 9 أسهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم استردادها منذ بداية الموجة 758 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،طلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، أراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان .



جانب من الحملة بالإسماعيلية



إزالة التعديات على الاراضى الزراعية ب الإسماعيلية



إزالة التعدى على 22 حالة بقرية أبوعاشور



أعمال اإزالة التعديات



مساحات من الأراضى الزراعية المتعدى عليها



إزالة 758 حالة تعد علي أملاك الدولة بمراكز المنيا



إزالة 758 حالة تعد علي أملاك الدولة بمراكز المنيا