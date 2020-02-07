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سوهاج تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة في أسبوع الجامعات..صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:07 م
سوهاج تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة في أسبوع الجامعات..صور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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استعرض الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تقريرًا مفصلا من الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، حول استعدادات الجامعة لتنظيم أسبوع الجامعات الأول، والمقرر انطلاقه غدا السبت، بمشاركة 12جامعة.

و خلال جولته التفقدية مساء اليوم، بصحبة كل من الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، قال عزيز إن إدارة الجامعة شكلت عددا من اللجان التنسيقية لتأكيد تحقيق الانضباط والنجاح، خلال فعاليات الاسبوع، من بينها لجان "الافتتاح،  الاستقبال، والأمن والنظام، والتسكين، والتغذية، والإدارية، والمسابقات، والطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والمراسم والجوائز والمطبوعات، والجوالة، والرياضية، والفنية، والثقافية، والنشاط العلمي والتكنولوجيا، وغيرها من اللجان” مشيرا إلي أن الجامعة لم تغفل وضع برنامج يغطي الجانب السياحي والترفيهي خلال ايام الاسبوع .

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الخاصة بالمدن الجامعية، لاستقبال البعثات المشاركة، وكذلك الملاعب الخاصة بالالعاب الرياضية، والقاعات التي تنفذ بها المسابقات العلمية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الله المشرف، أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي والزمني لكل الانشطة التي يشملها الأسبوع، مع تحديد تاريخ وموعد ومكان المسابقات، كما تم تحديد المزارات السياحية التي سوف تنفذ للترويح على المشاركين.

يذكر أن جامعة سوهاج، تشهد غدا السبت، انطلاق فاعليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية والذى تستمر فعالياته حتى 14 فبراير بمشاركة 13 جامعة حكومية ومعهد عالى، بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات حيث يكون الأسبوع الأول "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأن البروفات استغرقت 75 يوما شارك فيها 750 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية وفريق منتخب الجامعة "للكاراتيه"، وأن جدول أسبوع الشباب الأول يتضمن لعبة التنس الأرضى لاعضاء هيئة التدريس، وتم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد .

 

اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (1)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (2)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (3)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (4)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (5)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (6)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (7)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة (8)
اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة 

 

 


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