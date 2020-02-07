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روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6% وتلمح للمزيد فى 2020

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:31 م
روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6% وتلمح للمزيد فى 2020 البنك المركزى الروسى
موسكو – رويترز

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خفض البنك المركزى الروسى سعر فائدته الرئيسى إلى 6% اليوم الجمعة، مقلصا تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالى وسط تضخم متباطئ، وقال إنه قد يجرى مزيدا من الخفض خلال اجتماع قادم.
 
 
تماشى الخفض مع متوسط التوقعات، وإن كان قد فاجأ البعض الذين توقعوا أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير وسط تقلبات متزايدة فى الأسواق العالمية ومخاطر من زيادة الإنفاق العام تحت حكومة روسية جديدة.
 
وفى استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي، توقع معظم المحللين أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
 
وقال البنك فى بيان "إذا تطور الوضع بما ينسجم مع توقعنا الأساسي، فإن بنك روسيا سيبقى على احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسى مجددا خلال اجتماعاته القادمة."
 
عزا البنك خفض سعر الفائدة إلى أن "تباطؤ التضخم يتجاوز التوقعات."
 
كان التضخم تباطأ إلى 2.4% فى يناير، بعد أن نزل عن هدف البنك المركزى البالغ 4% قبل عدة أسابيع من ذلك.
 
 

البنك المركزى الروسى

أسعار الفائدة

روسيا

اقتصاد روسيا

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