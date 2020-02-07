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تركى آل الشيخ يطمأن جمهوره بتحسن حالته الصحية

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:16 ص
تركى آل الشيخ يطمأن جمهوره بتحسن حالته الصحية تركى آل الشيخ
كتب هيثم سلامة

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طمأن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلي جمهوره على "تويتر"، جمهوره عن حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية قبل يومين.

وقال تركى آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يالله لك الحمد ولك الشكر اليوم أحس إني غير".

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وكان المستشار تركى آل الشيخ، ظهر في فيديو بعد إجراءه العملية الجراحية بإحدى المستشفيات في  مدينة نيويورك لإزالة ورم، وتوجه بالشكر إلى كل من سأل عنه خلال الفترة الماضية.

وقال تركى آل الشيخ من خلال الفيديو: "أشكر كل من سأل عني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتوني ومكانكم جميعاً في القلب."

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

وكان قد علق تركى آل الشيخ عقب فوز الاحمر على بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى، قائلا" مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي و الي يلعب معنا يستحمل " عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

 


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