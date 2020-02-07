تدريب 1831 أخصائيا بالتعليم حول الوقاية من فيروس كورونا بالمنيا.. صور

المنيا – فريق المحافظات

واصلت محافظة المنيا، فعاليات تدريب 1831 أخصائيا من مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم ، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد والعمل على نشر الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية.

حاضر في التدريب في يومه الثاني الدكتور على قاسم مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

قدم مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، شرحا مفصلا لطرق نقل العدوي وكيفية الوقاية من نقل الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به وكافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة.

ووجه محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية، بضرورة نشر التوعية ورفع نسبة الوعي الصحي لدي الطلاب من خلال تقديم الارشادات في المدارس، وشرح العادات الصحية السليمة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في أول يوم دراسي في طابور الصباح والالتزام بإتباع العادات الصحية السليمة لما يضمن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس وسلامتهم.

وشهد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، فعاليات التدريب في اليوم الأول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية "لفيروس كورونا".

وأكد المحافظ أن المنيا خالية من وجود اية حالات للإصابة بفيروس كورونا ، معتبرا أن تلك التدريبات تأتي كخطوة استباقية للمحافظة ، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ،لنشر الوعي الصحي في المدارس.

وطالب المحافظ المتدربين من مديرية التربية والتعليم باعتبار الامر هام جدا ، ونقل كل ماتعلموه لأبنائنا التلاميذ في القري والنجوع، حيث وجه المحافظ بالعمل على نشر التوعية ورفع نسبة الوعي الصحي لدي المواطنين من خلال الاستمرار في تنظيم ندوات توعوية وإرشادية في المدارس والجامعات وعدد من أماكن التجمعات .

تدريب 1831 أخصائيا بالتعليم حول الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا بالمنيا

تدريب 1831 أخصائيا بالتعليم حول الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا بالمنيا

تدريب 1831 أخصائيا بالتعليم حول الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا بالمنيا