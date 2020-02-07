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تجديد اعتماد "علاج طبيعى" القاهرة بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:12 ص
تجديد اعتماد "علاج طبيعى" القاهرة بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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حصلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك بعد استيفاء المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة؛ ومدى ارتباط رسالة واستراتيجية الكلية برسالة الجامعة واستراتيجيتها.

 

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان صادر اليوم الجمعة عن جامعة القاهرة ، بجهود كلية العلاج الطبيعي نحو التميز الإدارى والبحثى، وتطوير التعليم والتدريب والارتقاء بمستوى المهنة من خلال تخريج كوادر مدربة تعمل فى العلاج الطبيعى فى مصر ودول الوطن العربى والعالم، مشيرًا إلى أن كلية العلاج الطبيعي من الكليات التى تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

وأكد الدكتور الخشت ، أن جامعة القاهرة لن تدخر جهدًا من أجل الارتقاء بكل كلياتها وتوفير الدعم المطلوب لها للمنافسة محليًا ودوليًا، بما يحقق استراتيجية الجامعة في التطوير والانتقال إلى مرحلة جامعات الجيل الثالث.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوى عميد كلية العلاج الطبيعى، إن تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، يؤكد تميزها فى تطبيق معايير الجودة، مشيرة إلى أن الكلية تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

 

جدير بالذكر أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، حصلت في 2017 على الاعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس من الاتحاد الدولي للعلاج الذي يضم في عضويته 111 دولة، وهى أول كلية فى مصر تحصل على هذا الاعتماد الدولى.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تفوق الجامعة على جامعات عالمية مرموقة فى التصنيف الإسبانى للاستشهادات العالمية فى نسخته يناير 2020، حيث تقدمت جامعة القاهرة بمقدار 10 آلاف إشارة مرجعية للبحوث المنشورة باسم الجامعة عن العام السابق، وبلغ عدد هذه الإشارات 212160 إشارة.

 


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