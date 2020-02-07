تايوان تعلق رحلاتها الجوية للصين بسبب فيروس كورونا

(رويترز)

قالت حكومة تايوان اليوم الجمعة إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى بر الصين الرئيسي اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء مدن بكين وشنغهاي وشيامن وتشنغدو.

وذكرت مركز قيادة مكافحة الأوبئة أن الحظر سيظل ساريا حتى 29 أبريل.

قال باحثون صينيون إن أكل النمل الحرشفى، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص فى الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى قادت البحث فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

أكّد الرئيس الصيني شى جين بينج أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، وأن اقتصاد الصين لن يتأثر بظهور هذا الفيروس القاتل،

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة، شدد الرئيس الصينى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى اليوم الجمعة، دونالد ترمب، على أن اقتصاد بلاده قادر على مواجهة المستجدات، وأنه لن يتأثر على المدى البعيد بأزمة كورونا.

وقال شي لترمب إنّ الصين "واثقة تمامًا وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطنى، داعيا الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".