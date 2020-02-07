سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء ساعة لعدم اكتمال النصاب

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:22 م
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء ساعة لعدم اكتمال النصاب عمومية نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، اليوم، لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، ومن المقرر أن تناقش العمومية حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري وذلك بناءًا علي الطلب المقدم من 220 طبيب، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 14 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات واصابة 11 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة .
 
وأكدت نقابة الاطباء، أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة للاطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الاداري الذي يؤدي الي تعرض الأطباء الي تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.
 
وكان وفد من نقابة الأطباء، قد زار مصابات حادث المنيا المحتجزات تحت العلاج فى معهد ناصر، حيث تستدعى حالتهن الصحية الاستمرار فى العلاج وإجراء عمليات جراحية ،وهن الطبيبة راعوث القس أشعياء التى أجريت لها جراحة استئصال للرحم والأنبوب والمبيض الأيسر بعد فقدها لجنينها عمره 6 أشهر متوفى وتفريغ تجمع دموى بالبطن وكسر بالفخد والحوض ومازالت فى حاجة لجراحة، والطبيبة آمنة محمد محمد أجريت لها عملية تثبيت كسر بالفخد والساق والفك، والطبيبة نوارة نبيل حمدان أجريت لها عمليات لتثبيت كسر بعظمة الفخد الأيمن وكسر بعظمة القصبة اليسرى وكسر فى الفك أيضا وتحتاج حالتهن إلى علاج يمتد لشهور.
 
وسلم الوفد المكون من الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق، والدكتور أحمد فتحى أمين صندوق مساعد والدكتور أحمد صلاح عضو المجلس كل طبيبة مصابة شيك قيمته 10 آلاف جنيه من نقابة الاطباء وشيك اخر بنفس القيمة من اتحاد المهن الطبية ،وأكدت النقابة ضرورة الاهتمام والرعاية الكاملة للطبيبات المصابات حتى استقرار حالتهن الصحية التى تحتاج لعلاج يمتد لشهور .
 
جدير بالذكر أن حادث طبيبات المنيا الذى وقع منذ أسبوعين نتيجة التعسف الإدارى نتج عنه ثلاث وفيات و11 إصابة خرجت 8 منهن من المستشفى بعد استقرار حالتهن ومازالت ثلاثة منهن تحت العلاج.

 

 


نقابة الاطباء

عمومية الاطباء

حادث المنيا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة