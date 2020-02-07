تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء ساعة لعدم اكتمال النصاب

أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، اليوم، لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، ومن المقرر أن تناقش العمومية حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري وذلك بناءًا علي الطلب المقدم من 220 طبيب، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 14 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات واصابة 11 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة .
وأكدت نقابة الاطباء، أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة للاطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الاداري الذي يؤدي الي تعرض الأطباء الي تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.
وكان وفد من نقابة الأطباء، قد زار مصابات حادث المنيا المحتجزات تحت العلاج فى معهد ناصر، حيث تستدعى حالتهن الصحية الاستمرار فى العلاج وإجراء عمليات جراحية ،وهن الطبيبة راعوث القس أشعياء التى أجريت لها جراحة استئصال للرحم والأنبوب والمبيض الأيسر بعد فقدها لجنينها عمره 6 أشهر متوفى وتفريغ تجمع دموى بالبطن وكسر بالفخد والحوض ومازالت فى حاجة لجراحة، والطبيبة آمنة محمد محمد أجريت لها عملية تثبيت كسر بالفخد والساق والفك، والطبيبة نوارة نبيل حمدان أجريت لها عمليات لتثبيت كسر بعظمة الفخد الأيمن وكسر بعظمة القصبة اليسرى وكسر فى الفك أيضا وتحتاج حالتهن إلى علاج يمتد لشهور.
وسلم الوفد المكون من الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق، والدكتور أحمد فتحى أمين صندوق مساعد والدكتور أحمد صلاح عضو المجلس كل طبيبة مصابة شيك قيمته 10 آلاف جنيه من نقابة الاطباء وشيك اخر بنفس القيمة من اتحاد المهن الطبية ،وأكدت النقابة ضرورة الاهتمام والرعاية الكاملة للطبيبات المصابات حتى استقرار حالتهن الصحية التى تحتاج لعلاج يمتد لشهور .
جدير بالذكر أن حادث طبيبات المنيا الذى وقع منذ أسبوعين نتيجة التعسف الإدارى نتج عنه ثلاث وفيات و11 إصابة خرجت 8 منهن من المستشفى بعد استقرار حالتهن ومازالت ثلاثة منهن تحت العلاج.
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