بومبيو يدين العنف ضد المتظاهرين بالعراق ويطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين

كتب محمد تهامى زكى

أدان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أحداث العنف ضد المتظاهرين فى النجف، داعيا المتظاهرين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خاليا من النفوذ الإيرانى، ومطالبا الحكومة العراقية بتقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمة والعدالة.

وكتب بومبيو، عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: "ندين بشدة العنف فى النجف، يجب السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من النفوذ الإيراني، دون مواجهة الموت والعنف، يجب على الحكومة تقديم القتلة إلى العدالة".



بومبيو

وشهدت محافظة النجف الأشرف، مساء الأربعاء الماضى، احتكاكا بين المتظاهرين وأصحاب القبعات الزرق فى ساحة الصدرين.

ووجه رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى، بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف، وبحسب وكالة الأبناء العراق "واع" أن وزير الداخلية ياسين الياسرى وصل إلى محافظة النجف الأشرف، بعد ارتفاع عدد القتلى فى محافظة النجف العراقية إلى 7 أشخاص، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين أنصار التيار الصدرى الذى يتزعمه مقتدى الصدر والمتظاهرين.

وطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوى لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر، حيث أعلن علاوى عند ترشيحه عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم، وعقد محمد علاوى منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات فى المحافظات الثمانى المشاركة فى الاحتجاجات، وتعهد علاوى بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.