انطلاق فعاليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية بسوهاج.. غدا

سوهاج محمود مقبول

تشهد جامعة سوهاج، غدا السبت، انطلاق فاعليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية والذى تستمر فعالياته حتى 14 فبراير بمشاركة 13 جامعة حكومية ومعهد عالى، بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات حيث يكون الأسبوع الأول "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأكد عزيز أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن البروفات استغرقت 75 يوما شارك فيها 750 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية وفريق منتخب الجامعة "للكاراتيه"، وأن جدول أسبوع الشباب الأول يتضمن لعبة التنس الأرضى لاعضاء هيئة التدريس، وتم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد .

وتأتى المنافسات فى الأسبوع الأول فى لعبة التنس، لعضوات هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية، أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد، و عبة كرة القدم الخماسية فيشير البرعي انه تم توزيع الفرق الي 3 مجموعات تضم المجموعة الاولي طنطا، اسوان، المنيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الوادي الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح السادات. وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية.

بالإضافة إلى المنافسات لعبة تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس تضم المجموعة الأولي قناة السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية فتضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح لعبة تنس الطاولة طلاب فيشير عبدالله، ان المجموعة الأولى تضم السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح .

والمنافسات فى لعبة تنس الطاولة طالبات تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، المنيا، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد، وفي لعبة تنس الطاولة لعضوات هيئة تدريس تضم المجموعة الأولى قنا السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، اسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، اسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح و لعبة كرة الطائرة الشاطئية تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الوادي الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح، السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية ولعبة ثلاثيات السلة تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، مطروح، الوادي الجديد، السادات، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، أسوان، طنطا، المنوفية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية .