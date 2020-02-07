انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى تكميلية الجيزة وملوى والبداية من نيوزيلندا

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تنطلق اليوم الجمعة عمليات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا وذلك لاختيار من يمثلهم بالدائرتين، والتي تستمر لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد السفارة المصرية في نيوزيلندا أول دولة تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات التكميلية لدائرتى الجيزة وملوى، حيث تبدأ عمليات التصويت في نيوزيلندا في التاسعة صباحا بتوقيتها.

وأرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذي تحتاجه من الأوراق، على أن يقوم أبناء دائرتي الجيزة وملوى من المتواجدين أو مقيمين بالخارج التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والتى من المقرر أن تجرى يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه)، بينما تضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير، على أن تنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.