سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى تكميلية الجيزة وملوى والبداية من نيوزيلندا

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:11 ص
انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى تكميلية الجيزة وملوى والبداية من نيوزيلندا الهيئة الوطنية للانتخابات - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اليوم الجمعة عمليات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا وذلك لاختيار من يمثلهم بالدائرتين، والتي تستمر لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد السفارة المصرية في نيوزيلندا أول دولة تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات التكميلية لدائرتى الجيزة وملوى، حيث تبدأ عمليات التصويت في نيوزيلندا في التاسعة صباحا بتوقيتها.

وأرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذي تحتاجه من الأوراق، على أن يقوم أبناء دائرتي الجيزة وملوى من المتواجدين أو مقيمين بالخارج التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والتى من المقرر أن تجرى يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه)، بينما تضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير، على أن تنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.


تصويت المصريين بالخارج

الانتخابات التكميلية

انتخابات دائرة الجيزة

انتخابات دائرة ملوى

التصويت فى نيوزيلندا

اقتراع المصريين فى الخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى "تكميلية النواب" بالجيزة وملوى.. بدء فترة الصمت الانتخابى اليوم.. الوطنية للانتخابات ترسل بطاقة الاقتراع للسفارات.. والانتخابات تجرى فى 140مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 م

الوطنية للانتخابات تحدد أسماء رؤساء اللجان ومقارها فى تكميلية الجيزة وملوى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:36 م

الوطنية للانتخابات تقر ندب رئيس وأعضاء اللجنة العامة لتكميلية الجيزة وملوى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:12 م

"الوطنية للانتخابات" تقر ساعة راحة للمشرفين على اقتراع تكميلية الجيزة وملوى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة