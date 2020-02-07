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خالد صلاح
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اليابان تسجل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:16 ص
اليابان تسجل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية فيروس كورونا
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إصابة 41 شخصا آخرين بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما، مما يرفع العدد الإجمالى للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى فى السفينة إلى 61 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة فى بيان- نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأن السلطات المعنية سوف تنقل الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا وجميع ركاب سفينة /دايموند برينسس/ الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عامًا ، إلى المنشآت الطبية فى طوكيو ومقاطعات سايتاما و تشيبا وكاناجاوا ومقاطعة شيزوكا وسط اليابان.

ومن بين الـ 41 شخصا الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا: 21 من اليابان وثمانية من الولايات المتحدة وخمسة من أستراليا وخمسة أشخاص من كندا وواحد من كل من الأرجنتين وبريطانيا.

وفرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على سفينة /دايموند برنسيس/ التى تحمل على متنها 2666 راكباً و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى يوكوهاما بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عامًا من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى كان قد أبحر على نفس السفينة شهر يناير الماضى من مدينة ووهان الصينية.

 


كورونا

طوكيو

فيروس كورونا

السفينة السياحية

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