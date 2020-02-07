السويد: سرقة مركبتين عسكريتين من مخزن للجيش

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أعلن الجيش السويدى سرقة مركبتين عسكريتين تابعتين لفوج الجيش بمدينة إينشوبينج، من داخل مخزن تابع للقوات المسلحة، شمال غرب العاصمة.

وأوضح الجيش - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن المركبتين المسروقتين، عبارة عن سيارتي جيب ذات دفع رباعي تزن كل واحدة حوالي سبعة أطنان، وتلبي العربة المتطلبات المتعلقة بالحماية من الألغام.

ووفقا للقوات المسلحة السويدية، فإنه لا يتم تخزين أي ذخيرة أو متفجرات أو أي أسلحة في المخزن الذي سرقت منه السيارتان.