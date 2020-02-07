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السفير الصينى بالقاهرة: لا إصابة بفيروس كورونا بين الصينين فى مصر

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:13 ص
السفير الصينى بالقاهرة: لا إصابة بفيروس كورونا بين الصينين فى مصر مساء dmc
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال السفير الصينى فى القاهرة لياو لى شيانج، أن فيروس كورونا قابل للسيطرة عليه، وكذلك للوقاية منه وللعلاج عندما نواجه فيروس كورونا الجديد فلابد فى بداية الأمر أن لا نسير وراء الشائعات التى تتناقل كثيرا، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بين المصريين المقيمين فى مدينة ووهان والحكومة الصينية تعمل كثيرا على حماية الأجانب المقيمين فى الصين، وقامت الحكومة الصينية بتقديم كافة المساعدات للمصريين فى نقلهم إلى مصر حتى وصلوا بسلام، مؤكدا على أن الحكومة الصينية ستقوم بتقديم الحماية الكاملة للمصرين الذين ودوا البقاء فى الصين، وأن حالات الإصابة التى تم تسجيلها فى الصين 20 ألف حالة إصابة وأفريقيا بعيدة عن بؤرة هذا المرض.
 
وتابع قائلا السفير الصيني خلال لقائة فى برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامي رامى رضوان، أن الرئيس الصينى أطلق على هذا الفيروس الجديد أسم الشيطان وأننا سنعمل جاهدين للقضاء على هذا الفيروس اللعين ومدير الصحة العالمية قد قدم الشكر للحكومة الصينية.
 
وواصل قائلا أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة للصينين المقيمين فى مصر وقمنا بأخذ العديد من الإجراءات الصارمة لحماية هؤلاء الصينين المقيمين فى مصر مثل السائحين أو العاملين فى بعض الشركات، والسفارة الصينية قد أصدرت عدد من الإجراءات منها منع سفر أى شخص صينى إلى مصر يعانى من السعال أو الحمى وارتفاع درجة الحرارة لحماية الشعبين المصرى والصيني.

مساء DMC

سفير الصين بالقاهرة

فيروس كورونا

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