الجارديان: حملة بلومبرج "سرقت" أجزاء من خطط سياستها حرفيا من مواقع إعلامية

كتبت رباب فتحى

كشف موقع مؤسسة "إنترسيبت" أن حملة مايكل بلومبرج الرئاسية نقلت أجزاءً من خطط سياستها من منافذ الأخبار والمنظمات غير الهادفة للربح ومجموعات السياسات ، وفي بعض الحالات أخذت المقاطع حرفيا دون نسب، ووفقا لصحيفة "الجارديان"، تم سرقة ما لا يقل عن ثماني خطط أو بيانات حقائق من قبل حملة بلومبرج من وسائل إخبارية بما في ذلك سي إن إن ، وتايم ، و سي بي إس ، ومنظمات بما في ذلك كلية جون جاي للعدالة الجنائية والرابطة الطبية الأمريكية ، دون نسب.

في بيان ، قالت الحملة إن السياسات قد تم إرسالها عبر خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني التي "لا تدعم تنسيق الحاشية السفلية" ، مضيفة: "لقد أضفنا منذ ذلك الحين الاستشهادات والروابط إلى هذه الوثائق."

وأوضحت الصحيفة أن بلومبرج، رئيس بلدية نيويورك السابق ورجل الأعمال الملياردير، يرتبط ببعض المنظمات التي استخرجت منها حملته المعلومات. شارك في تأسيس Everytown for Gun Safety ، وهي مجموعة للدفاع عن مكافحة الأسلحة ، وصندوق بناء مستقبل التعليم في أمريكا ، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على الاستثمار في البنية التحتية.

في بعض الحالات ، أشار موقع "إنترسيبت" إلى أن حملته قد جمعت مقاطع من عدة مصادر. خطته للبنية التحتية الخضراء ، على سبيل المثال ، مأخوذة حرفيًا من Recode و Curbed New York ومجلة " Governing"، بالإضافة إلى مؤسسة بناء مستقبل أمريكا ومصادر أخرى.

بعد تواصل "إنترسيبت" بالحملة ، تم حذف ملف "أكثر ذكاءً أكثر أماناً وأكثر خضرة: خطة لإدخال البنية التحتية الأمريكية إلى القرن الحادي والعشرين."

هذا الأسبوع ، غيرت اللجنة الوطنية الديمقراطية قواعد التأهيل للمناظرات ، وأزالت حاجزًا منع حملة بلومبرج ذاتية تمويل من المشاركة. ويستعد بلومبرج للظهور على خشبة المسرح خلال المناظرة في ولاية نيفادا في 19 فبراير ، وللمرة الأولى يواجه مباشرة منافسيه لانتخابات 2020.

لم يسع بلومبرج إلى التنافس في أيوا أو نيو هامبشاير ، أول مسابقات أولية للانتخابات. ومع ذلك ، فقد ارتفع إلى المركز الرابع في معدل الاقتراع الوطني realclearpolitics.com. وقد حصل على تأييد العديد من رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد والعديد من الديمقراطيين في مجلس النواب.