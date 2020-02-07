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الانتهاء من طلاء 2375 عقارا فى الشرقية باللون الموحد البيج الفاتح

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:17 م
الانتهاء من طلاء 2375 عقارا فى الشرقية باللون الموحد البيج الفاتح طلاء عقارات محافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد لعدد 2375 واجهة مبنى بنطاق المحافظة من إجمالي (6821 ،  مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء للحفاظ علي النسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمبانى بعد انتشار ظاهرة المبانى العشوائية

وأشار المحافظ إلى أن إعطاء لون موحد للمباني سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية وحفاظا علي الهوية البصرية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

كما أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة، مؤكداً عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار وفقاً لأحكام المواد 138,139,140,176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات ، و تستمر مراكز ومدن المحافظة فى تنفيذ أعمال طلاء وجهات المبانى وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل واستعاده الوجه الحضارى لمدن المحافظة .

في سياق متصل، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  المهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقيه ، باستبدال عامود إنارة قديم بعامود آخر جديد بعزبه الشراقوه بقريه بردين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق استجابة لشكاوي اهالي العزبة و حفاظا على أرواح المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قام رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإرسال فريق عمل من إدارة كهرباء جامعه الزقازيق لمعاينه العامود على الطبيعة واستبداله بآخر جديد طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة. وكذلك مراجعه أعمده الإنارة بالقرية حفاظا على استقرار التيار الكهربي بالعزبة وحماية لأرواح المواطنين.

طلااااء المبنى بالشوارع الرئيسية 2
 
 
طلااااء المبنى بالشوارع الرئيسية 3
 
 
طلااااء المبنى بالشوارع الرئيسية 4

 


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