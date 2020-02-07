الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب فى القصير بـ20 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من أعمال أحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير بتكلفة 20 مليون جنيه.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، في بيان لها أهالي المنطقة بالربط علي شبكة المياه الجديدة حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة.

من جانبه قال المهندس محمد عيسي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تنفيذ شبكات مياه مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

وكانت تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والمهندس محمد عيسى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر يرافقهم اللواء سامى حسين منصور رئيس هيئة تنمية الصعيد والمهندس هشام ابوالوفا خبير استراتيجى والعميد أيمن تلبانى مدير عام المشروعات بهيئة تنمية الصعيد محطة معالجة مياه الصرف الصحى طاقة 27 الف م3 يومياً.

وتابعت نائب المحافظ العمل بمعمل محطة المعالجة وطرق سحب العينات ودورية التحاليل داخل المعمل حيث يتم إجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للتأكد من كفاءة التشغيل داخل المحطة وجودة المياه المنتجة حفاظا على البيئة.

كما زارت نائب محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق لها موقع أرض المزرعة التى سيتم تنفيذها على مساحة 3000 فدان ويتم زراعتها بمياه الصرف الناتج عن محطة المعالجة الثلاثية طاقة 90 الف م3 يومياً.