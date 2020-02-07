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اعترافات تاجر مخدرات: تركت الشغل مع أبويا وبعت الهيروين ودخلت السجن

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:00 ص
اعترافات تاجر مخدرات: تركت الشغل مع أبويا وبعت الهيروين ودخلت السجن اقراص مخدرة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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"لازم كنت أقع واتمسك عشان آخد جزائي، مرضتش بالقليل وطمعت إنى أبقى غنى بسرعة واعمل كل اللى نفسى فيه، سيبت الشغل أبويا فى النجارة ومشيت فى سكة الشيطان وبدأت أبيع المخدرات في منطقتى بين الناس، أول ما طلعت بره ووسعت النشاط وقعت في إيد الحكومة وملحقتش اهرب".. بتلك الكلمات اعترف "ح.س" 36 سنة وشهرته "عمارة"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "الأقراص المخدرة" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "ح.س" 36 سنة وشهرته عمارة، عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية كبيرة من الاقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 200 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

 


تاجر مواد مخدرة

الزاوية الحمراء

ترويج المخدرات

الأقراص المخدرة

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