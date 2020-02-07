إنشاء مبنى لـ"الجوازات" وسجل مدنى بعزبة لمعى أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن دائرة اشمون بمحافظة المنوفية، أنه سيتم البدء قريبا فى إنشاء مبنى الجوازات وسجل مدنى جديد بعزبة لمعى أمام مبنى المرور بمدينة أشمون، لافتا إلى أنه وبعد مساعى طويلة ومستمرة بدأت بالحصول على موافقة وزير الداخلية بتاريخ 2016/7/6 لإنشاء وحدة جوازات لخدمة أهالى أشمون.

وتابع النائب، أنه تم السعى نحو تخصيص مساحة أرض مناسبة، وتم تخصيص مساحة 560 متر بعزية لمعى لإنشاء مبنى الجوازات على مساحة 400 متر مكون من طابقين ومبنى جديد لسجل مدنى يليق بأهالى أشمون من طابقين على مساحة 160 متر أمام مبنى المرور الجديد، لافتا إلى أنه طالب وزارة الداخلية بتوفير الاعتمادات المالية التى تقدر بـ14 مليون جنيه، بعد انتهاء التصميمات الفنية بالقسم الهندسى بالوزارة .

وأضاف عبدالقوى، أنه حصل على موافقة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على إدراج اعتماد المبلغ كاملا فى ميزانية العام المالى 2021/2020 على أن يتم توفير جزء من المبلغ فى العام المالى الحالى لسرعة البدء فى التنفيذ لخدمة أهالى أشمون.

وشكر عبدالقوى الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء احمد ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور احمد القزاز رئيس مجلس مدينة أشمون على مجهودهم المشكور فى مشروع انشاء كوبرى يعبر السكة الحديد ويربط شرق أشمون بغربها ويساعد فى حل أزمة التكدس المرورى بأشمون وتيسيرا على أهالى أشمون .

وأكد عبد القوى ان هذا المشروع كان مطلبا لأهالى أشمون منذ عدة سنوات وقد تمت الموافقة على اعتماد مبلغ120 مليون جنيه للكوبرى مقسم على جزئين 60 مليون العام المالى 2021/2020 و60 مليون العام المالى 2022/2021 وتم اسناد المشروع للهيئة العامة للطرق والكبارى للبدء فى التنفيذ .

كان النائب صابر عبدالقوى قد تمكن من توفير عدد 10 أجهزة غسيل كلوى لمستشفى أشمون العام بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح عبدالقوى فى تصريحات خاصة، انه كان قد تقدم بطلب لوزير الصحة الأسبق بتاريخ 2017/11/19 من أجل الاهتمام بقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، وذلك نظرا للضغط الكبير الواقع علية، وأن يتم تزويد بعدد من الأجهزة للدعم .