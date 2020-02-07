إعلان فوز بوتدجيدج بانتخابات أيوا التمهيدية بعد مشاكل فنية أخرت النتيجة

رويترز

فاز بيت بوتدجدج بفارق بسيط فى انتخابات الحزب الديمقراطى التمهيدية بولاية أيوا، وذلك بعد تأخر طويل فى إعلان النتائج بسبب أعطال فنية.

وتعيد النتيجة تشكيل سباق الرئاسة الأمريكية وتثير الشكوك حول مصير جو بايدن الذى كان المرشح الأبرز فى مرحلة ما ثم انتهى به المطاف فى المركز الرابع.

وفى أول انتخابات فى السباق لاختيار مرشح يواجه الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات نوفمبر، أعلن الحزب الديمقراطى فى أيوا يوم الخميس تقدم بوتدجدج رئيس بلدية ساوث بند السابق بولاية إنديانا والبالغ من العمر 38 عاما بفارق بسيط على السناتور بيرنى ساندرز إذ حصل على 26.2% من الأصوات مقابل 26.1% لساندر.

وحلت إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ فى المرتبة الثالثة وحصلت على 18% من الأصوات فى حين جاء أداء بايدن مخيبا للآمال وحصل على 15.8%.

وجاءت السناتور إيمى كلوبوشار فى المركز الخامس بحصولها على 12.3%.

وأيوا هى عادة الولاية التى تنطلق منها حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عملية تبلغ ذروتها هذا العام فى الثالث من نوفمبر.