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إصابة 31 فلسطينى فى مواجهات مع الاحتلال قرب قرية كفر قدوم باتجاه نابلس

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:35 م
إصابة 31 فلسطينى فى مواجهات مع الاحتلال قرب قرية كفر قدوم باتجاه نابلس مظاهرات فى فلسطين
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطينى، منذ قليل، بإصابة 31 مواطن إصابات خفيفة ومتوسطة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتراضا على خطة السلام الأمريكية في قرية كفر قدوم قرب قلقيلية باتجاه مدينة نابلس، وقال الهلال الأحمر الفلسطينى إن الإصابات منها بالمطاط واختناق من الغاز المسيل للدموع، ويجرى تقديم العلاج الميدانى لجميع الإصابات.

 

كما أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل إثنان، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت عند المدخل الجنوبى لمدينة أريحا، عقب مسيرة فى المحافظة.

 

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" - بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، واعتقلوا شابين، أحدهما من مخيم عقبة جبر.

 

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأاداء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، فى شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.

 

وأكد مصلون أنه لا حق للشرطة للقيام بهذه الممارسات، واعتراض حرية العبادة، واتهموها بممارسة العقاب الجماعي؛ وذلك استمرارا لقمع المصلين فى الحرم القدسى أيام الجمعة من كل أسبوع.

وأيضا أفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، ودققت فى هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج، وتسود أجواء متوترة فى القدس المحتلة، وخاصة فى البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس، صباح اليوم.


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فلسطين

القدس

الاقصى

المسجد الاقصى

قوات الاحتلال

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