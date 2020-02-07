إصابة 13شخصا فى حادثين منفصلين بمركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق بوقوع حادثين على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد أبوبكر رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم ومصابين علي الطريق الزراعي الشرقي بناحية الكشح دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي سوهاج قيادة المدعو معتصم خ م م 18سنة سائق ويقيم بناحية البلابيش بحري دائرة المركزإختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو يعقوب ن ي ف 18 سنة عامل ويقيم بناحية الكشح دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي المركبتين وعمر ا أ 20 سنة طالب ويقيم البلابيش بحري دائرة المركز من مستقل السيارة الأولي وأسعد ب ب 54 سنة عامل وويصا ع ا 17 سنة طالب وكيرلس ع ا 18 سنة طالب ويقيمون بناحية الكشح دائرة المركز من مستقلي التوك توك " اشتباه كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ".

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين .

وجاء الحادث الثانى بتلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين علي الطريق الزراعي الشرقي بناحية الكشح دائرة المركز.

انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو أسامة ح ا 30 سنة سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ، مما أدى لانقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من سرحان أ ن ر 35 سنة محامي وخالد ا أ ح 30 سنة مزارع وأحمد م ج س 20 سنة عامل، وأسامة ق ح م 16 سنة طالب وأحمد ع ف ع 21 سنة عامل ومحسن م ح ص 75 سنة مزارع وعبد اللاه ر ا 67 سنة بالمعاش ويقيمون دائرة المركز " اشتباه كسور وجروح وسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم" تم نقل المصابين للمستشفي المركزى، وغادرها من الأول حتى الخامس عقب تلقيهم الاسعافات اللازمة، وتحويل السادس والسابع لمستشفى سوهاج الجامعى.

بسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم وتم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها.