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إزالة 219 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:22 م
إزالة 219 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف إزالة التعديات بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في الموجة الخامسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضيها ،في إطار تنفيذ التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاكها.

وأشار محافظ بني سويف في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن بلغ 219 حالة وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء الموجة الـ15 التي تنفذها المحافظة.

ولفت محافظ بني سويف إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

ولفت محافظ بني سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

ومن جانبه أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ15 التي انطلقت" الأحد الماضي" بإزالة 48 حالة بكوم أبو خلاد مركز ناصر، وإزالة 99 حالة بقريتي قمن العروس وأبوصير الملق مركز الواسطى، وذلك بواقع 93 حالة تعد بالبناء المخالف منها 90حالة على أراضى أملاك الدولة ،و2حالة تعد على أراضى ولاية الطرق ، وحالة واحدة على أرض ولاية الصرف، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعد بزراعات غير جادة على أراضى أملاك الدولة، و إزالة 16 حالة" يوم الاثنين" بالحيبة الفشن، وكذلك إزالة 48 حالة بقرية مازورة بسمسطا "يوم الثلاثاء"، و إزالة 6 حالات تعد "أمس الأربعاء"بغياضة ببا ، و اختتم الأسبوع الأول بإزالة 99 حالة أمس الخميس بمركز الواسطى ،  لافتا إلى إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

 

 


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