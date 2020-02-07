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إحالة عناصر شبكة أعمال منافية للآداب بحلوان للمحاكمة

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
إحالة عناصر شبكة أعمال منافية للآداب بحلوان للمحاكمة دعارة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان بإحالة شبكة للأعمال المنافية للآداب تقودها سيدة وزوجها   للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما باستدراج الفتيات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام داخل شقتهما في المعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من مواطن مقيم بدائرة القسم، بتردد رجال وسيدات على شقة بداخل العقار الذى يسكن فيه، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إدارة الشقة للأعمال المنافية للآداب، وسمعت القوات صوت ارتطام شديد واكتشفت سقوط فتاة -23 سنة- من الطابق الثالث بذات الشقة محل البلاغ.

وتبين أن الفتاة قفزت من نافذة الشقة خشية الفضيحة لتصاب بكسور بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسم تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وتمت مداهمة الشقة وألقى القبض على سيدة وبصحبتها 3 فتيات وتم استدعاء زوج الأولى، وتبين من التحريات أن الزوجين يستقطبان الطالبات بمعهد فني مجاور لمنزلهما بالمنطقة لممارسة المتعة الحرام مع الرجال من أصحاب المحلات والتجار بالمنطقة.

وذكر الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن تهمة "القوادة" عقوبتها الحبس، حيث تعد جنحة وليست جناية، وتتمثل فى تحريض الشخص سواء امرأة أو رجل على ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على أجر مادى.

وأضاف الجنزورى، أن نسبة كبيرة من المتهمين بالقوادة يحصلون على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وتصل تلك النسبة لما يقرب من 80% نتيجة صعوبة إثبات التهمة على صاحبها بالإضافة إلى وجود خلل في الإجراءات الخاصة بالضبط، مثل عدم الحصول على إذن من النيابة أو عدم القدرة على حصول المتهم على مقابل مادى مقابل تحريضه على الفسق، وعادة ما تأتى الأحكام القضائية ضد المتهمين بحصولهم على البراءة بالغرامة دون الحبس..


مباحث القاهرة

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