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إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ4 بالفيوم للمفتى

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:20 ص
إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ4 بالفيوم للمفتى هيئة المحكمة
الفيوم رباب الجالى

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قررت هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وفريد شوقى وكيل أول نيابة الفيوم وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعى، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، إحالة أوراق خالد فرجانى مدرس اللغة الإنجليزية، المتهم بقتل زوجته وأطفاله الأربعة، داخل شقة الزوجية، بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم إلى المفتى.

انتقلت هيئة المحكمة منذ أيام إلى مكان الواقعة، واصطحبت قوات الشرطة المتهم بارتكاب الجريمة إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية، وكيفية ارتكاب الواقعة.ورصدت المحكمة، وجود آثار الدماء للضحايا، من الزوجة والأبناء الأربعة، فى غرفة النوم، وعلى الأسرة، وحاول المتهم، العدول عن اعترافاته الأولى بارتكاب الواقعة، وإدعى أن شخص كان على خلاف معه بسبب التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية هوارة، هو الذى ارتكب الواقعة.

وتأتى أقوال المتهم، لتتطابق مع أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة أثناء نظر سير الدعوى، والتى حاول فيها أيضا العدول عن أقواله الأولى بالاعتراف بارتكابه الواقعة، بدعوى حماية زوجته وأبنائه الأربعة من بطش أحد شركائه فى التنقيب عن الآثار.

وكان المتهم، قد توجه إلى قسم شرطة الفيوم، منتصف يوليو الماضى، وسلّم نفسه، واعترف بأنه قتل زوجته وأبنائه الأربعة بساطور، أثناء نومهم، خوفا عليهم من تهديدات أحد شركائه فى التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية هوارة، بمركز الفيوم، والذى هدد باغتصاب زوجته وقتل أبنائه، بسبب خلافات بينهما على الآثار.


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