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الجمعة، 07 فبراير 2020 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أطعمة إذا عرفت طريقة تصنيعها لن تتناولها أبدا

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:00 ص
أطعمة إذا عرفت طريقة تصنيعها لن تتناولها أبدا أطعمة مضرة
فاطمة ياسر

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تحتوي صناعة الأغذية على الكثير من الأسرار، ونظرًا لأنك لا تعرف الطريقة التى يتم تصنيع بعض المنتجات بها فقد لا تتوقع الأضرار والأمراض التى يمكن أن تصيب جسمك نتيجة تكوين بعض هذه الصناعات ، خاصة أن الإضافات الصناعية الضارة يمكن أن تزيد من خطر الأمراض مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، ومن أجل صحتك، فخلال هذا التقرير سنتعرف علي  بعض أسرار صناعة الأغذية وذلك وفقا لموقع " activefeel.".

-الدجاج الناجتس
 

أكدت بعض الدراسات أن الدجاج المطحون يتكون نصفه فقط من اللحم فى حين أن النصف الآخر عبارة عن  مزيج من الجلد والأوعية الدموية والعظام والأنسجة والدهون، مع إضافة بعض من النشا والسكر والملح ، وهى مكونات فى معظمها تسبب العديد من الأضرار على الجسم .

-الحمضيات الصودا
 

هذه النكهة الحمضية التى تتذوقها فى مشروبات الصودا  ليس لها أي علاقة بالفواكه، حيث  يتم مزج نكهة الحمضيات الاصطناعية ببعض الزيوت النباتية  والتي تحافظ على النكهة،  وهذه المواد الصناعية تعد خطرا علي الصحة العامة وتزيد فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

-مبيض المشروبات
 

القليل من مبيض المشروبات  في القهوة أو الشاي الخاص بك  قد يكون مضرًا أيضا ، لأن هذا المبيض يحتوي على صمغ السليلوز، ومواد النسيج المصنوعة من لب الخشب أو القطن، وهذه المكونات لها تاثير سلبى على الأشخاص المصابين باضطرابات في الجهاز الهضمي، وتعرضهم للمزيد من المشاكل الصحية لاحتوائها على هذه المواد الكيماوية .

 

 


اطعمة

طريقة صنع بعض الاطعمة

بعض الاطعمة وطريق صنعها

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