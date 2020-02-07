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أشياء مهمة يجب أن تعرفها قبل قياس ضغط الدم

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:00 م
أشياء مهمة يجب أن تعرفها قبل قياس ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم
كتبت فاطمة خليل

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ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، حيث يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها، ولا يعرف الكثيرون ما هو ارتفاع ضغط الدم والطريقة الصحيحة لقياس الضغط، وفى هذا التقرير يمكننا التعرف على أشياء هامة قبل قياس ضغط الدم، وفقاً لموقع " timesofindia".

ما هو ضغط الدم؟
 

ينتقل دمك من قلبك إلى جميع أجزاء الجسم الأخرى وأثناء انتقاله يندفع ضد جدران الأوعية الدموية، هذه القوة تسمى ضغط الدم، عندما تقيس ضغط دمك ، يوجد رقمان على شاشة الجهاز، الرقم في الأعلى هو ضغط الدم الانقباضي، والرقم الموجود في الأسفل هو ضغط الدم الانبساطي، والذي يحدث بين دقات القلب.

أي قراءة لضغط الدم يتجاوز 120/80 تعتبر محفوفة بالمخاطر ويجب أن يتم إخطار طبيبك بها.

لا تشرب القهوة
 

 لا تتناول القهوة قبل فترة من قياس ضغط الدم، حيث إن  تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا، والكافيين من اسباب ارتفاع ضغط الدم.

اذهب إلى الحمام
 

قبل قياس ضغط الدم، اذهب إلى الحمام لأنه في بعض الأحيان يمكن للمثانة أن تحفز الأدرينالين مثل الهرمون الذي غالباً ما يثير قياس ضغط الدم.

 وضعية الجسم
 

الجلوس مع قدميك مسطحة على الأرض مع فرد ظهرك والتنفس بعمق، وتأكد من دعم ذراعك، مع الجلوس على كرسي لدعم ذراعيك.

 

 


ارتفاع ضغط الدم

اسباب ارتفاع ضغط الدم

اسباب الضغط العالى

ارتفاع الضغط

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