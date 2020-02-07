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أسماء الأسد تبحث مع مفوضة روسية حقوق الطفل.. صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:33 م
أسماء الأسد تبحث مع مفوضة روسية حقوق الطفل.. صور أسماء الأسد
كتب هيثم سلامة

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عقدت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السورى لقاءا مع آنا كوزنتسوفا مفوضة الرئيس الروسى لحقوق الطفل، عقب عودة 26 طفلا روسيا إلى العاصمة الروسية موسكو بعد تحريرهم فى سوريا من سجون ومخيمات لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

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نشرت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السورى ، صورا من لقائها مع مفوضة حقوق الطفل آنا كوزنتسوفا في زيارة عمل مشيرة أن الاجتماع ناقش الاجتماع قضايا حماية حقوق الطفل.

أسماء الأسد على انستجرام
أسماء الأسد على انستجرام

وتحدثت "آنا كوزنتسينوفا" خلال لقائهما عن تنفيذ خطة عودة الأطفال الروس من مناطق القتال وعن العمل الذى نفذ معهم ومع أسرهم وأكدت أن جميع الأطفال الذين عادوا ألى روسيا هم مع أسر ذات الصلة وتربوا في رياض الأطفال والمدارس ويخضعون لبرامج إعادة التأهيل والتكيف الاجتماعي تحت إشراف المتخصصين والأطباء النفسيين والمعلمين.  

وقالت أسماء الأسد :"العمل في المجال الإنساني هو قمة الإنسانية هذا مهم لنتذكر أن الناس في العالم ينسون الجانب الإنساني في عملهم..انت تفهمين أنك مسؤولة عن هؤلاء الأطفال بحاجة للمساعدة ليس فقط بالعودة للوطن بل للاندماج في المجتمع وتعلم ثقافته وهذا يجعلهم ممثلين لبلدهم ومجتمعهم".

يشار إلى أن  كوزنتسوفا، أكدت صباح اليوم الجمعة، إن الطائرة هبطت فى مطار تشكالوفسكى بالقرب من موسكو وعلى متنها 26 طفلا روسيا تم إخراجهم من سجون وأماكن احتجاز لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، مضيفة أنه تم نقل الأطفال إلى مركز صحة خاص بالأطفال.

وأوضحت أن معظم الأطفال الذين عادوا من سوريا أو ما زالوا ينتظرون الوثائق هناك تتراوح أعمارهم بين 6 و8 أعوام .. مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إجلاء الذين ولدوا فى سوريا فى أراضى العمليات العسكرية"، مؤكدة أن المفاوضات مع المسؤولين عن هذه المخيمات لم تكن سهلة إلى أن تم التوصل لاتفاق.

 

 


أسماء الأسد

روسيا

دولة روسيا

مفوضة روسية

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