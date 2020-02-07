آبى يتعهد بإجراء محادثات مع روسيا لإبرام معاهدة سلام حول جزر متنازع عليها

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تعهد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الجمعة، بالدفع قدمًا بمحادثات مع روسيا لإبرام معاهدة سلام ثنائية، وقال آبي- خلال تجمع سنوى لمؤيدى استعادة أربع جزر متنازع عليها قبالة جزر (هوكايدو) بشمال اليابان- إنه سيعزز العمل المشترك لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين "الروسى والياباني" والدفع باستمرار باتجاه إجراء مفاوضات لإبرام معاهدة سلام، حسبما نقلت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن آبى طالما كان يسعى إلى حل النزاع الإقليمى بشأن هذه الجزر مع روسيا، فضلًا عن إجراء مفاوضات بشأن معاهدة سلام ما بعد الحرب، غير أن طوكيو وموسكو لم تحققا أى تقدم نظرًا لوجود فجوة كبيرة حول وضع الجزر فى شمال اليابان.



ويخطط آبى لزيارة روسيا 9 مايو المقبل؛ لحضور مراسم الاحتفال بمرور 75 عامًا على انتصار روسيا على ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية، وأعرب آبى عن أمله فى إجراء محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هناك.



يذكر أن آبى وبوتين اتفقا عام 2018 على إجراء مفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام بناءً على إعلان مشترك بين اليابان والاتحاد السوفيتى عام 1956، ونص الإعلان على تسليم جزيرتين- شيكوتان وهابوماي- من الجزر الأربع إلى اليابان عقب عقد معاهدة سلام.



وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تشعر بالقلق إزاء إمكانية تواجد قوات من الجيش الأمريكى فى حالة إعادة أى من تلك الجزر لليابان ، إذ أن طوكيو وواشنطن حلفيتان عسكريتان منذ وقت طويل.