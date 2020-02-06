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20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 06 فبراير 2020 07:49 م
20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، عقول السياسة المصرية تناقش مستقبل المحليات استجابة لدعوة الرئيس.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. الأغلبية البرلمانية تقود تجربة تشريعية طموحة.. «دعم مصر»: لن يخرج القانون بأى عوار.. أطياف المعارضة تشارك.. "الوفد" يطالب باستعجال القانون لتأثيره على الانتخابات.. و«مستقبل وطن»: يجب إفساح المجال للأحزاب بعدما «عانينا من المستقلين».


 

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السيسي

مجلس النواب

التعليم

ترامب

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