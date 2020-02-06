سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

وفاة طبيب صينى بعد 10 أيام متواصلة من العمل لمحاربة فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 12:48 م
وفاة طبيب صينى بعد 10 أيام متواصلة من العمل لمحاربة فيروس كورونا الطبيب الصينى الذى توفى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى طبيب صينى عن عمر ناهز الـ28 عاما، بشكل مفاجئ بعد محاربة فيروس كورونا لمدة 10 أيام على التوالى، نتيجة سكتة قلبية سببها له الإرهاق نتيجة عمله المتواصل فى عيادة محلية فى مقاطعة هونان، على الحدود مع مركز اندلاع الفيروس هوبى.

الطبيب ضمن الفريق الطبى
الطبيب ضمن الفريق الطبى

ووفقا للمسئولين، حسبما ذكرت جريدة "mirror"، فقد تم تكليف الطبيب الشاب بفحص السائقين والركاب على طريق سريع والعمل المتواصل منذ 25 يناير، حيث يعمل الأطباء والمسعفون على مدار الساعة فى الصين لوقف انتشار الفيروس القاتل.

صورة خبر وفاة الطبيب الصينى
صورة خبر وفاة الطبيب الصينى

وتوفى سونج وهو مواطن من بلدة كايون فى مقاطعة هنجشان، بعد عودته إلى عنبره فى وقت مبكر من يوم الاثنين الماضى.

وقالت لشقيقته البالغة من العمر 29 عامًا التى ظلت فى الحجر الصحى منذ ما يقرب من أسبوعين، إنها لا تستطيع إلا أن تلوم نفسها على عدم مغادرتها ووهان قبل الإغلاق ودعمت أخيها خلال الوقت الصعب، قائلة "لا أصدق أنه توفى".

وأضافت "لقد ساعدنى دائمًا في الأعمال المنزلية وكان يحظى باحترام كبير من قبل رئيسه، موته خبر مدمر حقًا لعائلتنا"، وقال المسئولون المحليون إنهم كانوا يساعدون عائلة الطبيب سونج في التعامل مع آثار ذلك.

الطبيب الصينى
الطبيب الصينى

 

آخر حالات إصابة الأخيرة بفيروس كورونا

  • منذ يومين، ولد طفل مصاب بفيروس كورونا فى الصين بعد إصابته بالفيروس القاتل فى الرحم.
  • وفى النمسا، أثارت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا حالة من الذعر عندما فرت من جناح العزل.
  • وفى الوقت نفسه، تبين أن 20 راكبا كانوا على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي باليابان أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.

فيروس كورونا

لقاح فيروس كورونا

إصابات فيروس كورونا

كورونا

علاج فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة